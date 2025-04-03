Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, передает 24 Канал.

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По его словам, на фармацевтическом рынке образовался коллапс из-за введения нового регулирования. Несмотря на запрет заключения маркетинговых договоров между аптеками и производителями, которая, по сути, освободила заводы от необходимости платить проценты ритейлу, цены на лекарства не только не снизились - они продолжают стремительно расти.

По словам нардепа, в течение 2024 года производители подняли цены в 2 – 2,5 раза, объясняя это якобы высокими затратами на продвижение своих товаров.

После введения нового регулирования фармрынка с 1 марта, маркетинговые соглашения между производителями и аптеками попали под запрет.

Если брать справедливо, то после запрета маркетинга производителям больше не нужно платить за эти услуги. И они должны были бы снизить свои цены. Даже если запретили на два месяца этот маркетинг, то вы, пожалуйста, на два месяца эту добавленную стоимость, которую вы вкладываете в стоимость лекарств, отнимите. Но они, конечно же, этого не сделали,

– отметил Заславский.

Зато аптеки, лишены дохода в виде маркетинговых соглашений, вынуждены самостоятельно покрывать свои расходы.

Кроме того, нардеп обратил внимание на то, что из-за потери маркетинговых соглашений снизятся поступления в госбюджет, потому что раньше аптеки платили за такие поступления налоги. Более того, нардеп не исключает, что полный запрет маркетинга приведет к возникновению теневых схем.

Маркетинг – это целая наука. И сегодня не использовать маркетинговые мероприятия для продвижения того или иного препарата, я сейчас говорю не о рецептурных, а о безрецептурных препаратах, я не вижу в этом смысла. Государственное регулирование устраивать? Насколько я помню, там, где государство начинает вмешиваться, там начинается хаос,

– подчеркнул Заславский.

Он отметил, что сейчас государство не регулирует отпускные цены производителей лекарств, а ограничивает исключительно наценки дистрибьюторов и аптек. Это при том, что, по данным исследований, 72% цены препарата формирует именно производитель.

По мнению нардепа, выход – в возвращении маркетинговых соглашений с прозрачным налогообложением и одновременно в сбалансированном подходе к регулированию деятельности аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей – как это происходит в Европе.

По данным сервиса Opendatabot, в 2024 году доход только трех крупнейших заводов составил почти 23 миллиарда гривен, в частности доход "Дарницы" составил более 6,8 миллиарда гривен, "Фармак" – 10,7 миллиарда гривен, а "Артериум" – 5,2 миллиарда гривен.