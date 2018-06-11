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Производители гаджетов больше не смогут задерживать обновление для Android: назвали причину

51 Читати новину українською
Производители гаджетов больше не смогут задерживать обновление для Android
Производители гаджетов больше не смогут задерживать обновление для Android / Фото из свободных источников

На конференции для разработчиков I/O 2018, которая состоялась 8 мая, глава проекта Treble Илиан Малчев и вице-президент по технологиям Android Дейв Берк раскрыли некоторые интересные детали относительно выпуска новых версий операционной системы Android.

Об этом сообщает Android Authority.

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Из всего интервью, в ходе которого сотрудники Google рассказали о многих технических аспектах, можно выделить несколько ключевых мыслей. Для начала, с выходом Android P у производителей устройств больше не будет никаких оправданий своевременно не выпускать обновление Android для поддерживаемых гаджетов.

До появления в прошлом году Project Treble процесс оптимизации новых версий Android под каждое конкретное устройство занимал огромное количество времени. Все происходило последовательно, начиная от выпуска Google исходного кода свежей версии ОС до создания чипсетов, интеграции драйверов, внедрения каждым производителем своей графической оболочки и рассылки обновления конечным пользователям.

Як відбувається онослення смартфонів до версії Android P
Как происходит обновление смартфонов до версии Android P

С появлением Project Treble, отделяющий низкоуровневый код системы от графического интерфейса, производители чипсетов и устройств могут одновременно работать над обновлениями.

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По сути, Google самостоятельно выполняет основную работу по обновлению Android, а OEM-производителям остается только взять готовый код и отправить его пользователям. Именно это позволило впервые за всю историю Android выпустить бета версию Android P не только на смартфоны Google, но и на устройства других вендоров, таких как OnePlus, Xiaomi, Essential, Sony, Nokia и других.

Виробники більше не зможуть затримувати оновлення смартфонів до найновіших версій Android
Производители больше не смогут задерживать обновления смартфонов до последней версии Android

Как пример, небольшая группа разработчиков Essential сумела "с нуля" запустить Android P на Essential Phone. Следовательно, компании с большим числом сотрудников и средств могут так же быстро обновлять все поддерживаемые модели.

Таким образом, Google сделала все возможное для своевременного обновления всех Android-устройств. Теперь, если задержка и будет, то по вине конкретного производителя.

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Теги: Техно Google Android Гаджеты
Источник: 24 Канал
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