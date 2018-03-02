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Производители курятины реализуют мясо украинцам дороже, чем в Европе, несмотря на госдотации

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Производители курятины реализуют мясо украинцам дороже, чем в Европе, несмотря на госдотации
/ politeka.net

Стоимость реализуемого на внутренний украинский рынок "Нашей рябой" мяса курятины за 2017 год выросла в долларовом эквиваленте на 21%.

Об этом говорится в публикации "Покупатели курятины Наша ряба кормят 70 стран мира" издания "Бизнес медиа".

"В приведенном весе средняя цена на курятину выросла на 33% год к году. Цены МХП на внутреннем рынке выросли на 31%, а на экспорт – на 30% год к году… В долларах США средняя цена на курятину МХП в 4 квартале 2017 года выросла на 29% год к году, а за 12 месяцев – на 21% год к году", – говорится в опубликованном изданием документе.

При этом, авторы публикации приводят данные, согласно которым стоимость 1 кг тушки курицы ПАО "Мироновский хлебопродукт" ("Наша ряба") в 2014 году составляла на внутреннем рынке 20 грн, в 2015 – 31,5 грн, а в 2017 – 55 грн. При этом, по расчетам издания, украинцам курятина продается по ценам выше, чем для зарубежных потребителей. "Оказывается, цена на курятину в Украине равна цене мяса на экспорт! А учитывая, что в экспортной цене заложена также дорогая логистика, выходит, что мясо в Украине стоит дороже, чем на экспорт! В других странах Косюку приходится конкурировать с Америкой и Бразилией и, соответственно, предлагать покупателям более привлекательные цены, а в Украине монопольное положение позволяет компенсировать потери за счет высокой цены", – говорится в публикации.

В то же время, именно МХП остается главным потребителем государственных дотаций на поддержку АПК в Украине. В 2017 году ПАО "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша ряба") получил 1,4 млрд гривен – 40% от всей суммы государственных дотаций, выделенных в бюджете для всего украинского АПК.

При этом, получая госдотации и продавая курятину по конкурентным мировым ценам, компания получает сверхприбыли и постоянно выплачивает дивиденты акционерам, уплачивающим налог с дивидентов на территории Люксембурга. Так, в 2014 году получив прибыль в 555 млн долл, компания выплатила акционерам 50 млн дивидентов, а в 2016 из 415 млн прибыли уже 80 млн долл дивидентов.

"Не все знают, что компания не обязана выплачивать дивиденды каждый год, акционеры зарабатывают на росте стоимости акций, а не на дивидендах. Это по сути своей "лишние" проценты от сверхприбыли, которые компании уже некуда вкладывать. Таким образом, факт выплаты ежегодных дивидендов красноречиво показывает, что "Мироновский хлебопродукт" имеет в достаточной степени и оборотные средства, и деньги на инвестиции в развитие своих активов", – говорится в публикации.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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