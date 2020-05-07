Производители "зеленой" энергии оплатили 20 млрд гривен в бюджет в 2019 году

Производители "зеленой" энергии оплатили 19,77 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2019 году – это на 4,72 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В целом в период 2009-2019 сектор альтернативной энергетики уплатил в виде налогов и сборов 93,62 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем налоговые поступления от ТЭС и ТЭЦ, которые за аналогичный период составили 48,24 млрд грн.

В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, что помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это и индустрия, показывающая всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес,

– отмечает председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич.

Напомним, согласно докладу Climatescope 2019 от исследовательского агентства Bloomberg New Energy Finance, Украина поднялась на восьмую позицию по привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику.