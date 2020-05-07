18:07
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ

      Производители "зеленой" энергии оплатили 20 млрд гривен в бюджет в 2019 году

      - Читати новину українською
      "Зеленая" энергетика
      "Зеленая" энергетика / pro-consulting.ua

      Производители "зеленой" энергии оплатили 19,77 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2019 году – это на 4,72 млрд грн больше, чем в 2018 году.

      Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

      В целом в период 2009-2019 сектор альтернативной энергетики уплатил в виде налогов и сборов 93,62 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем налоговые поступления от ТЭС и ТЭЦ, которые за аналогичный период составили 48,24 млрд грн.

      В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, что помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это и индустрия, показывающая всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес,
      – отмечает председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич.

      Напомним, согласно докладу Climatescope 2019 от исследовательского агентства Bloomberg New Energy Finance, Украина поднялась на восьмую позицию по привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Налоги Солнечная энергетика Энергетика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      "Улучшения" от Минздрава: могут ли свернуть медреформу
      сегодня , 17:45 "Улучшения" от Минздрава: могут ли свернуть медреформу
      Світлана Попова
      Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      сегодня , 16:30 Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      Юрій Семенюк
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года