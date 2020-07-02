Виноделие – процесс сложный и трудоемкий. В зависимости от региона и ингридиентов он может быть разным.

Однако основные этапы одинаковы во всех странах. Какие именно, рассказывает 24 канал.

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Виноделие Технологический процесс приготовления вина из винограда, а также из других плодов и ягод.

Основные этапы производства вина

Сбор урожая

Виноград наиболее сильно влияет на вкус готового вина, а качество ягоды зависит от многих факторов. К ним относятся: время сбора, погода, почва, вегетационный период, кислотность и способ обрезки.

Сбор урожая считается первым серьезным шагом в виноделии. Он может быть ручным или механическим. Многие специалисты предпочитают именно первый вариант, чтобы избежать негативного влияния на куст и его плоды.

В северном полушарии сбор длится с сентября до начала ноября, а в южном – с середины февраля до начала марта. После этого ягоды доставляют в винодельню, где происходит сортировка.

Сбор урожая является первым шагом в виноделии / Фото tesera

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Переработка

Это процесс разделения ягод от стеблей. Важный нюанс – некоторые виноделы умышленно оставляют мелкие фрагменты веточек, чтобы увеличить винную танину.

Дробление

Виноград после переработки подлежит дроблению на специальном оборудовании для извлечения сока. Это происходит до процесса ферментации. Далее сок с помощью специального пресса отделяется от кожицы ягод.

Брожение

После того, как сок выдавлен, начинается процесс ферментации. Дрожжи вступают в реакцию с сахаром (накопленном в виноградном соке) и превращают его в углекислый газ и этанол.

Разделяют первичное и вторичное брожение.

Первичное происходит в течение первых 3-5 дней, когда реализуется 70% процесса брожения. В этот период сосуд оставляют открытым, чтобы внутрь поступал воздух. Также возможно вспенивание сока.

Вторичное брожение длится неделю-две и покрывает 30% ферментации. Общее время процесса зависит как от количества сахара, так и от численности питательных веществ в соке винограда. На этом этапе контакт с воздухом минимален для того, чтобы дрожжи накапливали энергию внутри тары и образовывали алкогольную смесь.

Брожение бывает первичным и вторичным / Фото wineclass.citylady

Очищение и фильтрация

Во время раинирования удаляются твердые частицы, которые остались после ферментации. Для этого вино переливают через фильтр из одной емкости в другую. Также в случае необходимости на этом этапе напиток можно смешать с другими видами вина для получения необходимого вкуса.

Консервирование

Полученное после очистки вино сохраняют с диоксидом серы или сорбатом калия. Это антиокислительная и антимикробная защита напитка после процесса брожения.

Старение вина

Для этого напиток перемещают в специальные деревянные бочки. Также могут использоваться бетонные чаны, металлические баки и стеклянные бутылки. Во время выдержки вино медленно окисляется и становится мягче.

Дубовые бочки считаются идеальной емкостью для хранения вина / Фото vino2rs

Разлив

Это последний этап в производстве вина. Напиток после старения разливают в бутылки, в которых они поступают в продажу. В процессе дополнительно добавляется сульфит. Это необходимо для предотвращения дальнейшей ферментации.