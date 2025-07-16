Об этом сообщили в среду, 16 июля, в Национальной полиции, передает 24 Канал. Олигарх обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в стране-агрессоре.

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Что известно об организаторе?

Главный фигурант – уроженец России, конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады, который сейчас находится под санкциями СНБО.

Обратите внимание! По данным "РБК-Украина", речь идет о Константине Жеваго.

Он выстроил четкую структуру преступной организации, в которую вошли руководитель украинской фармацевтической корпорации, финансовые менеджеры, лица, ответственные за экспорт фармакопейных образцов, руководитель российского представительства, должностные лица подконтрольных медицинских компаний двух стран и дистрибьюторы.

Как была устроена фармацевтическая схема?

Полный пакет документации передали российским производителям еще до начала полномасштабного вторжения. После получения разрешений две фабрики начали изготовление и продажу медпрепаратов для лечения сердечно-сосудистых, неврологических, урологических и других заболеваний без украинского вмешательства.

Такой шаг позволял владельцу-олигарху одновременно избежать негативных последствий от ведения бизнеса на территории России после событий 2014 года и продолжать получать незаконные доходы,

– говорится в сообщении.

Для дальнейшего сотрудничества организатор также выдвинул условие – фармпроизводители обязывались наносить логотип украинской корпорации на упаковки изготовленных в России лекарств.

Для официальной регистрации и контроля качества в российских регуляторных учреждениях необходимы были эталонные образцы. Поэтому после законодательного запрета на экспорт лекарственных средств в 2022 году украинский бизнесмен создал подконтрольную компанию-нерезидента за рубежом. Именно через нее россияне получали необходимую документацию и образцы качества препаратов. Для этого в сообщники привлекли коммерческого директора предприятия, что является официальным дистрибьютором Государственной фармакопеи Украины, и его жену.

Ряд медицинских препаратов торговых марок украинских компаний стали официально зарегистрированными в России. Кроме того, злоумышленники продолжали возобновлять права собственности в 2023 – 2024 годах, поскольку украинская сторона официально отказалась от авторских прав на продукцию. Подконтрольное олигарху российское предприятие, смогло зарегистрировать патентное право на себя.

Препаратами лечат оккупантов

Лекарства с маркировкой украинского концерна российские медики широко применяют для лечения оккупантов. В открытых источниках есть подтверждение заключения контрактов по поставке продукции военным госпиталям и учреждениям России, а также аналогичным структурам на временно оккупированных территориях.

С начала 2022 по первый квартал 2024 года продажа лекарств, произведенных на территории страны-агрессора по украинским технологиям и стандартам, принесла бюджету России более 100 миллионов рублей в виде налоговых поступлений.

Общая сумма прибыли российского предприятия украинского олигарха составила не менее 892 миллионов рублей, то есть более 420 миллионов гривен.

Что известно об обысках и подозрениях?

В среду, 16 июля оперативники ДСР, следователи полиции провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области. В частности, в офисных и производственных помещениях, а также по местам проживания причастных лиц. Изъята документация, печати, компьютерная техника и тому подобное.

Правоохранители провели обыски: смотрите фото

Лидеру преступной организации и 8 его сообщникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

пособничество государству-агрессору;

уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия для установления всех причастных к совершению преступления лиц, документирование источников прибыли от незаконной деятельности и арест корпоративных прав и активов подсанкционного бизнеса в пользу государства. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о заочном подозрении Сергею Курченко и другим российским дельцам, которые "присвоили" предприятия на временно оккупированных территориях. С 2017 года они незаконно вывезли в Россию и не только продукцию на не менее 55 миллиардов гривен.