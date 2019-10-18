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      Производство сигарет остановил один из крупнейших налогоплательщиков в Украине

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      На заводе "В.А.Т.-Прилуки" остановили производство табачной продукции
      На заводе "В.А.Т.-Прилуки" остановили производство табачной продукции / thetimes.co.uk

      British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В. А. Т.-Прилуки" в Черниговской области. Все потому, что производство сигарет становится невыгодным из-за принятых Верховной Радой поправок к законопроекту №1049.

      Эти поправки повышают обязательную наценку на сигареты в розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на табачную продукцию. А это может привести к уменьшению объемов продаж сигарет. Об этом рассказал гендиректор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на репортаж одного из черниговских телеканалов.

      Читайте также: Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

      Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем, что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит,
      – сказал Скрипка.

      "В.А.Т.-Прилуки – один из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2018 году фабрика уплатила 16,05 миллиарда гривен налогов.

      Ранее British American Tobacco решила перенести центр принятия решений из Украины в Румынию. Причина – непрогнозируемая фискальная и регуляторная политика правительства Украины.

      Что известно о законопроекте №1049?Официальное название – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных пошлин).

      Этот законопроект окончательно был одобрен парламентом 5 октября. Но за день до голосования группа нардепов внесла поправку к законопроекту, которым регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции. Суть поправки – установление торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно. Это означает подорожание сигарет на 7-15 гривен, закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Новости Чернигова Бизнес Налоги Табак
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