"Проявите уважение":Мелания Трамп выступила перед студентами после скандала с надписью на куртке
Жена президента США Дональда Трампа Мелания выступила с речью о взаимном уважении перед студентами на конференции организации "Студенты против деструктивных решений", якобы оправдываясь за свой скандальный наряд, который она продемонстрировала накануне.
Мелания Трамп выступила с речью о взаимном уважении, якобы оправдываясь за свой скандальный наряд, который она продемонстрировала накануне. Об этом сообщает Daily Mail.
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Проявите уважение друг к другу. Относитесь к обществу, как к своей семье. Я считаю, что это работа взрослых – обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы стали лучшими во всех сферах жизни, – призвала Мелания.
Она добавила, что доброта, сочувствие и позитив – очень важные составляющие жизни.
"Намного легче не говорить ничего, чем сказать что-то хорошее. Проще осудить, чем потратить время на то, чтобы понять и разобраться. Легче увидеть стакан наполовину пустым, чем наполовину полным", – заявила первая леди США.
Мелания Трамп / Getty Images
Отметим, в этот раз Мелания выступила в прямой черной миди-юбке с поясом от Calvin Klein, белой рубашке и светлых туфлях на каблуках.
Мелания Трамп / Getty Images
Напомним, Мелания Трамп для поездки к детям в техасском лагере для незаконных мигрантов надела куртку от бренда Zara с надписью "Мне действительно все равно, а вам?". Такую выходку журналисты расценили двояко.