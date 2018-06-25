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"Проявите уважение":Мелания Трамп выступила перед студентами после скандала с надписью на куртке

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / GettyImages

Жена президента США Дональда Трампа Мелания выступила с речью о взаимном уважении перед студентами на конференции организации "Студенты против деструктивных решений", якобы оправдываясь за свой скандальный наряд, который она продемонстрировала накануне.

Мелания Трамп выступила с речью о взаимном уважении, якобы оправдываясь за свой скандальный наряд, который она продемонстрировала накануне. Об этом сообщает Daily Mail.

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Проявите уважение друг к другу. Относитесь к обществу, как к своей семье. Я считаю, что это работа взрослых – обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы стали лучшими во всех сферах жизни, – призвала Мелания.

Она добавила, что доброта, сочувствие и позитив – очень важные составляющие жизни.

"Намного легче не говорить ничего, чем сказать что-то хорошее. Проще осудить, чем потратить время на то, чтобы понять и разобраться. Легче увидеть стакан наполовину пустым, чем наполовину полным", – заявила первая леди США.

меланія трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Отметим, в этот раз Мелания выступила в прямой черной миди-юбке с поясом от Calvin Klein, белой рубашке и светлых туфлях на каблуках.

меланія трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Напомним, Мелания Трамп для поездки к детям в техасском лагере для незаконных мигрантов надела куртку от бренда Zara с надписью "Мне действительно все равно, а вам?". Такую выходку журналисты расценили двояко.

Теги: LifeStyle Скандал Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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