Пройдет ли Гриценко во второй тур после объединения с Садовым: ответ эксперта

Единый демократический кандидат – это большой шанс выхода во второй тур и победы в президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Политический эксперт Александр Солонтай в эфире 24 канала сказал, что рейтинг Анатолия Гриценко после объединения с Андреем Садовым будет значительно больше, чем 15%.

Читайте также: Победное решение, – Гриценко о снятии Садового с президентских выборов

"Присоединятся к этому такие избиратели, которые были скептическими, которые говорили, что политики не способны объединиться. Надо понимать, что это вопрос не 15% голосов, а вопрос реального шанса выхода во второй тур", – пояснил Солонтай.

По его словам, Садовый не просто снялся в поддержку Гриценко, важно другое – они договорились о том, что двигаются дальше вместе на президентских выборах.

"Ценность в том, что все друг друга балансируют. Стоит понимать, что у Гриценко и Садового есть слабые стороны, но когда они объединяются, то сбалансируют эти слабые стороны", – добавил эксперт.

Что известно об объединении Садового с Гриценко? 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и ради этого снял свою кандидатуру.



"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.



Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.