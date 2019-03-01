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      Пройдет ли Гриценко во второй тур после объединения с Садовым: ответ эксперта

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      Есть ли шансы у Гриценко пройти во второй тур?
      Есть ли шансы у Гриценко пройти во второй тур? / 24 канал

      Единый демократический кандидат – это большой шанс выхода во второй тур и победы в президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

      Политический эксперт Александр Солонтай в эфире 24 канала сказал, что рейтинг Анатолия Гриценко после объединения с Андреем Садовым будет значительно больше, чем 15%.

      Читайте также: Победное решение, – Гриценко о снятии Садового с президентских выборов

      "Присоединятся к этому такие избиратели, которые были скептическими, которые говорили, что политики не способны объединиться. Надо понимать, что это вопрос не 15% голосов, а вопрос реального шанса выхода во второй тур", – пояснил Солонтай.

      По его словам, Садовый не просто снялся в поддержку Гриценко, важно другое – они договорились о том, что двигаются дальше вместе на президентских выборах.

      "Ценность в том, что все друг друга балансируют. Стоит понимать, что у Гриценко и Садового есть слабые стороны, но когда они объединяются, то сбалансируют эти слабые стороны", – добавил эксперт.

      Что известно об объединении Садового с Гриценко? 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и ради этого снял свою кандидатуру.

      "Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

      Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      blog_ava
      Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко
      сегодня
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      Теги: Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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