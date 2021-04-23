В этом году Пасха выпала на 2 мая. Уже второй год праздник будет происходить с соблюдением карантинных норм. На Днепропетровщине пасхальные корзины все же будут святить, но раньше времени. О праздновании Пасхи в условиях карантина рассказали 22 апреля представители духовенства.

О том, как будут совершаться пасхальные богослужения в области, рассказали священнослужители разных конфессий. Еще они объяснили, как заблаговременное освящение корзин поможет уменьшить инфицирование в области и почему не всем стоит идти в церковь.

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Как будут соблюдать карантин

Богослужения в церквях Днепра будут пытаться организовать так, чтобы не было большого скопления людей. Также призывают верующих соблюдать условия карантина – носить защитные маски и следить за социальной дистанцией.

Также для того, чтобы уменьшить скопление людей в храмах, богослужения начнутся заранее. Во всех церквях области освящать куличи будут 1 мая с 14 часов.

Снова будем отмечать Пасху в непростых условиях эпидемии. В этом году приглашаем прихожан на богослужение. Так как христианская душа, особенно на праздники, стремится в церковь – помолиться,

– сказал канцлер Днепропетровской епархии ПЦУ протоиерей Виталий Лопушанский.

Кого просят не приходить

Священнослужители прежде всего попросили остаться дома на праздники людей из группы риска. Поскольку это самый легкий способ защитить их от коронавирусной инфекции.

Также попросили не приходить в церковь на праздники всех, кто заметил у себя симптомы болезни. Однако все желающие смогут посмотреть богослужения онлайн. Их можно будет найти на официальных страницах храмов и епархий.

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Какая ситуация с коронавирусом на Днепропетровщине

Область сейчас находится в оранжевой зоне карантина.

За последние сутки там зафиксировали 1 296 новых заражений.

В целом коронавирусом в регионе заболели 115 198 человек.

К сожалению, 3 090 из них умерли.

Больными в Днепропетровской области пока остаются 20 958 человек.



Правила карантина в разных зонах / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала