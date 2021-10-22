Выборы мэра Харькова: как пройдут, если там введут красную зону

Из-за слишком большого количества инфицированных Харьков может перейти в красную зону карантина. Чиновники 22 октября рассказали, как будут проходить выборы городского главы, если это все же случится.

Они отметили, что серьезно относятся к угрозе введения ограничений красной зоны. Поэтому готовятся к такому варианту развития событий.

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Что планируют делать

С журналистами по этому поводу пообщалась заместительница городского главы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, горсовет будет пытаться увеличить количество людей, которые будут голосовать на дому.

Прежде всего речь идет о тех, кто сейчас болеет коронавирусом. Чтобы заполнить бюллетень в собственном доме, нужно будет иметь только медицинскую справку о заболевании.

Кроме этого, на избирательных участках будут уже привычные меры эпидемиологической безопасности Для пребывания там все избиратели должны надевать защитные маски. Также призывают при голосовании пользоваться перчатками и антисептиками, и не забывать о соблюдении социальной дистанции.

Какая ситуация с коронавирусом в городе

22 октября сообщили, что в Харькове очень большие очереди в крематорий. Иногда сжигания умерших приходится ждать по 12 дней.

Это объясняют большим количеством умерших от COVID-19. Из-за этого также усиленно работают морги не только в городе, но и на всей территории Харьковщины.



Ограничения в разных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала