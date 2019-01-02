Прокладки или тампоны: советы гинеколога, как правильно ухаживать за собой во время менструации
Родители должны объяснить дочери, как себя вести в такие дни, какие правила следует соблюдать. Поэтому это нужно знать всем девушкам и женщинам.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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- Область гениталий следует промывать теплой водой минимум 2 раза в день, но лучше при каждой смене прокладок.
- Не следует использовать ароматизированные гели для душа, пены для ванны и мыло, которые могут иссушать слизистую оболочку влагалища и нарушать pH-баланс. Применяйте специальное средство для интимной гигиены или же просто воду.
- Мойте эту зону как обычно, то есть только снаружи. Никаких спринцеваний.
- Меняйте прокладки 4-5 раз в день
- Не носите очень плотную одежду и ткани, которые не "дышат", например синтетические, поскольку они могут вызвать повышение уровня влаги и нагрева, то есть ускорить размножение бактерий.
Гинекологи рекомендуют использовать прокладки
Часто задают вопрос: что лучше тампоны или прокладки. Гинекологи пришли к выводу, что наиболее безопасным средством личной гигиены для женщины являются гигиенические прокладки. Менструальная кровь должна выходить наружу, а не скапливаться во влагалище вместе с тампоном.
Согласно исследованиям, тампоны часто вызывают изменения в микрофлоре влагалища, что способствует размножению патогенной микрофлоры. И еще применение тампонов вызывает сухость и раздражение во влагалище (тампон впитывает не только менструальную кровь, но также "высушивает" слизистую влагалища).
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