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      Прокладки или тампоны: советы гинеколога, как правильно ухаживать за собой во время менструации

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      Тампоны или прокладки: что выбрать
      Тампоны или прокладки: что выбрать / eyecenter.com.ua

      Родители должны объяснить дочери, как себя вести в такие дни, какие правила следует соблюдать. Поэтому это нужно знать всем девушкам и женщинам.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      1. Область гениталий следует промывать теплой водой минимум 2 раза в день, но лучше при каждой смене прокладок.
      2. Не следует использовать ароматизированные гели для душа, пены для ванны и мыло, которые могут иссушать слизистую оболочку влагалища и нарушать pH-баланс. Применяйте специальное средство для интимной гигиены или же просто воду.
      3. Мойте эту зону как обычно, то есть только снаружи. Никаких спринцеваний.
      4. Меняйте прокладки 4-5 раз в день
      5. Не носите очень плотную одежду и ткани, которые не "дышат", например синтетические, поскольку они могут вызвать повышение уровня влаги и нагрева, то есть ускорить размножение бактерий.Тампони чи прокладки

      Гинекологи рекомендуют использовать прокладки

      Часто задают вопрос: что лучше тампоны или прокладки. Гинекологи пришли к выводу, что наиболее безопасным средством личной гигиены для женщины являются  гигиенические прокладки. Менструальная кровь должна выходить наружу, а не скапливаться во влагалище вместе с тампоном.

      Согласно исследованиям, тампоны часто вызывают изменения в микрофлоре влагалища, что способствует размножению патогенной микрофлоры. И еще применение тампонов вызывает сухость и раздражение во влагалище (тампон впитывает не только менструальную кровь, но также "высушивает" слизистую влагалища).

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Также возможно развитие синдрома токсического шока. После изучения, что лучше – тампоны или прокладки, напрашивается следующий вывод: пользоваться тампонами можно только в исключительных случаях, обязательно меняя их каждые 2-3 часа”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Публикации Здоровье Женское здоровье Статьи Советы
      Источник: Здоров'я 24
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