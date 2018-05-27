Прокрастинация в интернете повышает производительность работы, – психологи

То, что работники из-за скуки "убивают" время в интернете, откладывая важные дела, на самом деле не вредит производительности и качеству работы. В этом убеждают психологи из Израиля и США.

Об этом пишет Nakes Science.

Ученые провели исследования. Во время которого опросили более 450 работников американского университета, работающих на полную ставку. Их попросили оценить свое рабочую нагрузку, насколько часто они скучают и сколько рабочего времени они посвящают "киберлентяйству". Также работников опросили, как часто они прибегают к контрпродуктивному поведению, например, без надобности используют материалы, предназначенные для работы.

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Как свидетельствуют результаты исследования, прокрастинация в интернете связана с ощущением скуки и небольшим количеством рабочих задач. А вот люди, которые очень загружены на рабочем месте, меньше времени проводят в соцсетях.

При этом психологи убеждены, что умеренная прокрастинация – это не вредный тип поведения работника. Более того, она приносит пользу, ведь это помогает снизить уровень стресса и, как следствие, работать продуктивнее.

Что такое прокрастинация?

Это склонность человека откладывать неприятные задания на потом, и делать то, что приносит больше удовольствия или быстрейший результат.