Труханова подозревают в незаконной передаче земли фирмам под застройку. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк 8 октября.
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Суд просит арестовать под залог
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Геннадия Труханова с правом внесения залога. Предлагаемая сумма – 120 миллионов гривен.
Высший антикоррупционный суд пока выбирает мэру меру пресечения. Труханова могут арестовать на 60 суток.
Труханова будут судить: что известно
- Генпрокурор подписала 5 подозрений в общем расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 15 других лиц.
- Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю в аренду под застройку. Взамен компании со временем присваивали территории.
- Предварительно общая сумма убытков территориальной общины Одессы составляет 689 миллионов гривен.
- Известно, что преступная группа действовала очень осторожно. Новых участников организации проверяли на детекторе лжи.