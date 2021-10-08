Труханова подозревают в незаконной передаче земли фирмам под застройку. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк 8 октября.

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Суд просит арестовать под залог

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Геннадия Труханова с правом внесения залога. Предлагаемая сумма – 120 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд пока выбирает мэру меру пресечения. Труханова могут арестовать на 60 суток.

Труханова будут судить: что известно