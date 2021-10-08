Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 миллионов

8 октября 2021 , 11:16
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Источник:

"РБК-Украина"

Антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы с правом внесения залога в размере 120 миллионов гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает Труханову меру пресечения.

Труханова подозревают в незаконной передаче земли фирмам под застройку. Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк 8 октября.

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Суд просит арестовать под залог

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Геннадия Труханова с правом внесения залога. Предлагаемая сумма – 120 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд пока выбирает мэру меру пресечения. Труханова могут арестовать на 60 суток.

Труханова будут судить: что известно

  • Генпрокурор подписала 5 подозрений в общем расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 15 других лиц.
  • Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю в аренду под застройку. Взамен компании со временем присваивали территории.
  • Предварительно общая сумма убытков территориальной общины Одессы составляет 689 миллионов гривен.
  • Известно, что преступная группа действовала очень осторожно. Новых участников организации проверяли на детекторе лжи.
Автор: Марта Кушка