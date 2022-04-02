В Киевской области российские оккупанты убили известного украинского фотожурналиста Макса Левина. О смерти украинца стало известно 2 апреля 2022 года. Мужчина работал в зоне боевых действий, и хотел зафиксировать последствия агрессии России.
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Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти Левина. Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Хронология событий, согласно данным следствия:
- в марте 2022 года с Максимом Левиным исчезла связь;
- тело мужчины нашли в селе Гута Межигорская Вышгородского района;
- По предварительным данным, фотожурналиста убили российские захватчики двумя выстрелами из стрелкового оружия. Стоит отметить, что у Левина не было оружия.
Прокуратура Киевской области и дальше будет фиксировать все преступления России для привлечения виновных к ответственности.
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