В Киевской области российские оккупанты убили известного украинского фотожурналиста Макса Левина. О смерти украинца стало известно 2 апреля 2022 года. Мужчина работал в зоне боевых действий, и хотел зафиксировать последствия агрессии России.

Тема Ситуация на фронте: Генштаб назвал количество вражеских БТРг в Украине

Правоохранители расследуют убийство украинского фоторепортера

Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти Левина. Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Хронология событий, согласно данным следствия:

в марте 2022 года с Максимом Левиным исчезла связь;

тело мужчины нашли в селе Гута Межигорская Вышгородского района;

Вышгородского района; По предварительным данным, фотожурналиста убили российские захватчики двумя выстрелами из стрелкового оружия. Стоит отметить, что у Левина не было оружия.

К теме! Максим Левин был фотокорреспондентом, документальным фотографом и оператором. Он работал с самыми разными изданиями мира. Речь идет о Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

Прокуратура Киевской области и дальше будет фиксировать все преступления России для привлечения виновных к ответственности.

Арестович о ситуации в Сумской области: смотреть видео