Соответствующее заявление сделал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Укринформ".
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Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны,
– сказал он.
Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, Дмитрий Чубенко отметил, что экспертиза займет не менее месяца.
Убийство Мирославы Третьяк: главное
- Мирослава Третяк исчезла 28 июля. Родные сразу забили тревогу.
- На следующий день Украину всколыхнула жуткая весть: ребенка нашли мертвым.
- На теле 6-летней девочки обнаружили признаки насильственной смерти.
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