Прокуратура назвала причину смерти 6-летней Мирославы Третяк

В селе Старый Салтов, что на Харьковщине, нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Вероятно, ребенок умер от удара по голове, нанесенного неизвестным тупым предметом.

Соответствующее заявление сделал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Укринформ".

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Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны,

– сказал он.

Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, Дмитрий Чубенко отметил, что экспертиза займет не менее месяца.

Убийство Мирославы Третьяк: главное

Мирослава Третяк исчезла 28 июля. Родные сразу забили тревогу.

На следующий день Украину всколыхнула жуткая весть: ребенка нашли мертвым.

На теле 6-летней девочки обнаружили признаки насильственной смерти.

Полиция установила причастного к смерти 6-летней Мирославы Третяк.

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