Прокуратура ликвидировала нарколабораторию, амфетамин из которой поставляли военным: фото

Военная прокуратура киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала поставщиков амфетамина военным. Правоохранители задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем".

"Рыночная" стоимость изъятых наркотиков составляет около 800 тысяч гривен, сообщает военная прокуратура.

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Во время следственных действий также ликвидирована "нарколаборатория", с помощью которой изготавливались психотропы. Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Обоим злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. По решению суда, их обоих взяли под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллион 152 тысячи гривен.

Прокуратура также напоминает, что речь идет о сбыте амфетамина военнослужащим 169 учебного центра "Десна" в течение июля-сентября 2018 года. В том же году в суд были направлены обвинительные акты в отношении военных, которые непосредственно распространяли наркотики.

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