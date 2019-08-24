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      Прокуратура ликвидировала нарколабораторию, амфетамин из которой поставляли военным: фото

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      Военная прокуратура задержала дилеров, которые поставляли амфетамин военным
      Военная прокуратура задержала дилеров, которые поставляли амфетамин военным / Фото из Facebook

      Военная прокуратура киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала поставщиков амфетамина военным. Правоохранители задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем".

      "Рыночная" стоимость изъятых наркотиков составляет около 800 тысяч гривен, сообщает военная прокуратура.

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      Во время следственных действий также ликвидирована "нарколаборатория", с помощью которой изготавливались психотропы. Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

      Обоим злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. По решению суда, их обоих взяли под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллион 152 тысячи гривен.

      Прокуратура также напоминает, что речь идет о сбыте амфетамина военнослужащим 169 учебного центра "Десна" в течение июля-сентября 2018 года. В том же году в суд были направлены обвинительные акты в отношении военных, которые непосредственно распространяли наркотики.

      Задержание диллеров и ликвидация лаборатории: смотрите фото

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Наркотики Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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