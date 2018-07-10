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Прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил мужчину в метро

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Прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил мужчину в метро
Прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил мужчину в метро / Скриншот из видео

Киевская местная прокуратура №7 начала расследование в отношении правоохранителя, который дубинкой бил мужчину в метро на станции "Контрактовая площадь".

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

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Киевской местной прокуратурой № 7 начато уголовное производство по факту возможных неправомерных действий со стороны столичного полицейского в связи с инцидентом, который произошел 8 июля на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства,
– говорится в сообщении.

Добавим, что действия полицейского на камеру сняли случайные прохожие.

По данному факту местная прокуратура начала расследование. Правоохранителя подозревают в превышении власти или служебных полномочий.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия с целью объективного выяснения всех обстоятельств происшествия", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, 10 июля в сеть выложили видео с инцидентом, который произошел в метрополитене Киева на станции "Контрактовая площадь". На кадрах видно, как полицейский бьет дубинкой мужчину. Тот лежит на земле и даже не может противостоять ударам правоохранителя. Сам инцидент произошел 8 июля.

Теги: Новости Киева Криминальные новости Полиция метро Прокуратура Киева
Источник: 24 канал
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