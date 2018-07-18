Прокуратура возбудила дело из-за поддельных документов в тендере на ремонт Шулявского моста

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за поддельных документов фирмы-участницы тендера на реконструкцию Шулявской развязки в Киеве. Дело возбуждено по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Продолжается досудебное расследование.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на обращение общественной организации "Центр противодействия коррупции". Соответствующие данные также есть в Едином реестре досудебных расследований.

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Ранее программа "Схемы" сообщала о том, что тендер на ремонт Шулявского моста провели с нарушениями, под фирму с орбиты народного депутата Максима Микитась, близкого к мэру Киева Виталию Кличко. Победила на торгах компания "Северо-украинский строительный альянс". Ее официальный владелец – Андрей Якусевич. До публикации расследования "Схем" он был указан на сайте Верховной Рады как помощник депутата Микитась на общественных началах.



Прокуратура возбудила дело из-за поддельных документов



Как говорится в расследовании "Навели мосты", в финал тендера на 600 миллионов гривен вошла также компания с фиктивными документами – "Спецстрой-Плюс". Фирма предоставила отзыв-рекомендацию как подтверждение успешного выполнения подобного ремонта – развязки возле моста Патона в Киеве.



Однако, в документе не указана дата составления отзыва и стоит подпись директора, который уволился еще 4 года назад. В "шапке" также неправильно написали слово "Украина". Государственный строительный комбинат Верховной Рады официально подтвердил "Схемам", что не предоставлял такого отклика. А о том, что компания "Спецстрой-Плюс" выполняла какие-то работы на Набережном шоссе на комбинате ответили, что впервые слышат.



Тендер выиграла компания с фиктивными документами



Директор "Спецстрой-Плюс" Александр Ефимчук не ответил по существу на вопрос "Схем" о подложном документе и опыте в работе над проектами, аналогичными реконструкции Шулявского моста.



Также "Схемы" выяснили, что две другие компании, которые подавали заявки, – "Альтис-Спецстрой" и "Мотострой" – не были допущены к аукциону по ряду несоответствий в документах. В то же время, тендерный комитет допустил к финалу фирму с поддельными документами. "Спецстрой-Плюс" и "Северо-украинский строительный альянс" оказались финансово тесно связанными с застройщиком Максимом Микитасем, который знаком с мэром Киева Виталием Кличко и летал с ним на частном чартере.

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Также Кличко ранее публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитась "Укрбуд" – "Солнечной Ривьеры". Виталий Кличко в комментарии "Схемам" опроверг связи с Микитась: "У меня товарищей нет, что касается работы киевской мэрии". На данные о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил так: "Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит".



В феврале 2017 обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста являются пожары, которые произошли раньше у путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда мэр, аварийным мост признан не был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.