Прокуратура взялась за расследование инцидента с полицейскими-взяточниками в Харькове

Следователи прокуратуры Харьковской области расследуют факт вымогательства неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Мы все видели это видео. Уголовное производство зарегистрировано. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следственным путем,

– заявил исполняющий обязанности прокурора Харьковской области Артем Степанов.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел на трассе в Чугуеве. Видео с записью, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги появилось 2 августа на канале одного из пользователей YouTube.

Сейчас полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре отмечают, что санкция статьи, которую инкриминируют полицейским, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества и специальной конфискацией.

Видео, на котором видно, как правоохранители требуют у нетрезвого водителя деньги: