По состоянию на 13 ноября водитель находится под стражей. Об этом заявил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Важно "Светился" в криминале и имеет удостоверение УБД, – СМИ о водителе, сбившем 2 детей в Харькове
Информация, распространенная в соцсетях, не соответствует действительности. Подозреваемый находится в изоляторе,
– говорится в сообщении.
Заметим, перед тем телеграм-каналы писали, что за водителя внесли залог в размере 340 тысяч гривен. Поэтому он якобы вышел на свободу.
Прокуратура потребует изменить меру пресечения
Сторона обвинения ходатайствовала об аресте или залоге в размере 10 миллионов гривен. Однако суд избрал водителю Toyota Land Cruiser меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО и с правом залога в 340 тысяч гривен.
Прокуроры возмутились такой суммой. Чубенко заявил, что с 15 ноября они подадут апелляцию на такое решение суда.
Что известно о ДТП в Харькове с участием детей
- Инцидент произошел 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Автомобиль Toyota Land Cruiser наехал на двух 13-летних детей, которые переходили дорогу на зеленый свет.
- В результате удара девочка улетела, а вот мальчика водитель протащил еще несколько метров.
- К счастью, дети выжили. У них зафиксировали черепно-мозговые травмы.
- Результаты анализов показали, что водитель находился под действием наркотиков.
- На суде по избранию меры пресечения горе-водитель заявил, что "засмотрелся в телефон" и поэтому не заметил пешеходов.