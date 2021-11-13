По состоянию на 13 ноября водитель находится под стражей. Об этом заявил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Информация, распространенная в соцсетях, не соответствует действительности. Подозреваемый находится в изоляторе,

– говорится в сообщении.

Заметим, перед тем телеграм-каналы писали, что за водителя внесли залог в размере 340 тысяч гривен. Поэтому он якобы вышел на свободу.

Прокуратура потребует изменить меру пресечения

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте или залоге в размере 10 миллионов гривен. Однако суд избрал водителю Toyota Land Cruiser меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО и с правом залога в 340 тысяч гривен.

Прокуроры возмутились такой суммой. Чубенко заявил, что с 15 ноября они подадут апелляцию на такое решение суда.

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