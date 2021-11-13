В прокуратуре заверили, что харьковского водителя "под метадоном" не выпускали из СИЗО

В Харьковской прокуратуре опровергли информацию о том, что водителя, который под наркотиками сбил детей, отпустили на волю. Ранее местные СМИ сообщили, что подозреваемый вышел под залог.

По состоянию на 13 ноября водитель находится под стражей. Об этом заявил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Важно "Светился" в криминале и имеет удостоверение УБД, – СМИ о водителе, сбившем 2 детей в Харькове

Информация, распространенная в соцсетях, не соответствует действительности. Подозреваемый находится в изоляторе,

– говорится в сообщении.

Заметим, перед тем телеграм-каналы писали, что за водителя внесли залог в размере 340 тысяч гривен. Поэтому он якобы вышел на свободу.

Прокуратура потребует изменить меру пресечения

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте или залоге в размере 10 миллионов гривен. Однако суд избрал водителю Toyota Land Cruiser меру пресечения в виде 2 месяцев в СИЗО и с правом залога в 340 тысяч гривен.

Прокуроры возмутились такой суммой. Чубенко заявил, что с 15 ноября они подадут апелляцию на такое решение суда.

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