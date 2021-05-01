Прокурор офіційно спростував, що винуватець смертельної ДТП у Києві Павло Білоконь є родичем ексглави МВС Миколи Білоконя. Аварія сталася у Києві у ніч з 30 квітня на 1 травня і забрала життя 18-річної дівчини.

Білоконя відправили під варту до 30 червня без права внесення застави. Адвокат був проти такого рішення, він аргументував це тим, що вину підозрюваного не довели, а докази є формальними.

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Захисник повідомив, що вони подаватимуть апеляцію.

Батьки Білоконя наразі не коментують трагедію. Водночас вони розповіли: загибла була коханою їхнього сина.

Сам Білоконь під час ДТП також отримав травму – у нього пошкоджена нога. Адвокат наполягає, що хлопець має лікуватися стаціонарно.

За даними ЗМІ, правоохоронці неодноразово складали протоколи на Білоконя. Зокрема, через перевищення швидкості, нетверезе водіння та розпиття алкоголю в громадських місцях.

Зверніть увагу! Микола Білоконь був заступником керівника Адміністрації Президента Леоніда Кучми та обіймав посаду міністра внутрішніх справ упродовж 2003 – 2005 років. Згодом втік до Росії, щоб уникнути кримінального переслідування.

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