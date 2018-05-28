Прокурор РФ требует 14 лет колонии строгого режима для заключенного украинца Сущенко

В России прокурор потребовал приговорить украинского политзаключенного Романа Сущенко к 14 годам колонии строгого режима. Ведь гособвинение считает доказанной вину в шпионаже.

Об этом сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин, передает Интерфакс.

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"Прокурор в ходе прений попросил для Сущенко наказание в виде 14 лет колонии строгого режима", – сказал он.

В ходе дебатов защита настаивает на невиновности Сущенко, который, по словам адвоката, стал жертвой провокации.

Сейчас Роман Сущенко находится под арестом. Срок его содержания под стражей продлен до 30 сентября 2018 года.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России тогда обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.