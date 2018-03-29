Прокурор САП получил выговор по делу Мартыненко от свидетеля по этому делу

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Андрея Перова, который является обвинителем по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко, в виде выговора.

Единогласное решение приняли на заседании 29 марта по предложению докладчика-замглавы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука, информирует "Радио Свобода".

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В то же время до голосования комиссии прокурор САП Андрей Перов заявил ходатайство об отводе Шемчука. По его мнению, при подготовке заключения по нему, Шемчук имел конфликт интересов. Квалификационно-дисциплинарная комиссия в отводе отказала.

Прокурор Перов после голосования о привлечении к дисциплинарной ответственности заявил, что будет обжаловать это решение.

Жалобу на прокурора САП Андрея Перова в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров ранее подал Петр Бойко – адвокат экс-депутата Николая Мартыненко, которого подозревают в совершении преступлений по четырем статьям. Докладчиком по результатам рассмотрения дисциплинарной жалобы адвоката является Виктор Шемчук – заместитель председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Одновременно с этим он явдяется и свидетелем по делу о хищении средств "Энергоатома", где фигурирует Мартыненко, и бывшим соратником экс-депутата – в 2010-м, он был народным депутатом фракции блока "Наша Украина – Народная самооборона", которую в то время возглавлял Николай Мартыненко.

Шемчук причастен к финансовой операции еще в 2010 году на сумму 250 тысяч евро с оффшорной компанией, подконтрольной Мартыненко, а его жена была распорядителем средств другой фирмы, на чей счет и осели эти четверть миллиона евро.

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Сам Шемчук не видит здесь конфликта интересов.

Абсолютно нет конфликта интересов. Потому что мнение члена комиссии – это не мнение комиссии. И член комиссии не будет участвовать ни в обсуждении, ни в голосовании,

– прокомментировал заместитель председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Николай Мартыненко обвинил журналистов в "ангажированности и необъективности".

"В вопросах – так же попытка безосновательно связать меня с какими-то должностными лицами. Какую-то фирму, к которой я якобы причастен, непонятные лица "связывают" с чьей-то семьей – это на "Радио Свобода" считают должным источником информации?" – говорится в ответе от бывшего народного депутата.