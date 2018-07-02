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"Прокурор" в оккупированном Крыму хочет "пришить" Балуху еще 4 года тюрьмы: известны подробности

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Четыре года "прокурор" требует добавить Балуху к предыдущему приговору – 6 лет колонии строгого режима
Четыре года "прокурор" требует добавить Балуху к предыдущему приговору – 6 лет колонии строгого режима / ua.krymr.com

Во время заседания подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму российский прокурор попросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима. Политзаключенного решили дополнительно обвинить в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

Четыре года "прокурор" требует приплюсовать к предыдущему приговору – 6 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей, пишет "Крым. Реалии".

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Вину и умысел подсудимого подтверждают показания потерпевшего и свидетелей, а также – видеозаписи из ИВС и справка из больницы о том, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС – 24 канал) ушиб мягких тканей позвоночной области,
– заявила сторона обвинения.

Добавим, что 22 июня Владимир Балух объявил о начале сухой голодовки. До этого он голодал, начиная с 19 марта.

Напомним, 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационные власти Крыма обвинила Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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