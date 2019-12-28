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      Прокуроров, которые годами работали над делом экс-беркутовцев о расстрелах на Майдане, заменили

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      В Киеве продолжается суд над экс-беркутовцами / Скриншот из видео

      Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.

      Новыми прокурорами по делу определили – Сергея Куцого, Виталия Суботина и Александра Шеваленко. Об этом сообщает журналистка 24 канала из зала суда.

      По теме: Семьи Героев Небесной Сотни требуют у Рябошапки объяснить замену прокуроров по делу Майдана

      Сегодняшнее заседание началось утром. В начале заседания судья Маргарита Васильева объявила новое решение генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Вместо старых прокуроров в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не принимали участия в следствии по этому делу.

      Нам очень, очень стыдно за эту ситуацию,
      – заявил стороне пострадавших прокурор Донской, покидая заседание.

      Адвокаты потерпевших просили об отводе новых прокуроров, но судья отказала им в этом.

      Отметим, что семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

      Родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором. Однако, генпрокурор к ним не вышел. Поэтому они прикрепили обращение к Рябошапке на двери Генпрокуратуры.


      Письмо семьи Героев Небесной сотни к ГПУ / facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

      В организации террористического акта подозревают троих человек:

      • Владимир Дворников – 41-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;
      • Виктор Тетюцкий – 37-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;
      • Сергей Башлыков – 33-летний житель Харькова.

      Что известно о теракте в Харькове? Террористический акт был совершен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли всего 100 метров, как сработало взрывное устройство.

      В результате теракта погибли четверо людей, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дилык, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Судьи ГПУ Небесная Сотня Беркут
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