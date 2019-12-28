Прокуроров, которые годами работали над делом экс-беркутовцев о расстрелах на Майдане, заменили

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.

Новыми прокурорами по делу определили – Сергея Куцого, Виталия Суботина и Александра Шеваленко. Об этом сообщает журналистка 24 канала из зала суда.

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Сегодняшнее заседание началось утром. В начале заседания судья Маргарита Васильева объявила новое решение генпрокурора Руслана Рябошапки.

Вместо старых прокуроров в суд пришли новые прокуроры, которые ранее не принимали участия в следствии по этому делу.

Нам очень, очень стыдно за эту ситуацию,

– заявил стороне пострадавших прокурор Донской, покидая заседание.

Адвокаты потерпевших просили об отводе новых прокуроров, но судья отказала им в этом.

Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх «беркутівців» щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK — hromadske (@HromadskeUA) 28 грудня 2019 р.

Отметим, что семьи Героев Небесной сотни требуют немедленных объяснений от генерального прокурора Руслана Рябошапки в связи с заменой прокуроров в деле о расстреле активистов Евромайдана. После суда адвокаты и пострадавшие поехали в Генпрокуратуру, к ним вызвали наряд полиции.

Родственники погибших Героев Небесной сотни вместе с представителями пришли в ГПУ, чтобы встретиться с генпрокурором. Однако, генпрокурор к ним не вышел. Поэтому они прикрепили обращение к Рябошапке на двери Генпрокуратуры.



Письмо семьи Героев Небесной сотни к ГПУ / facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

В организации террористического акта подозревают троих человек:

Владимир Дворников – 41-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Виктор Тетюцкий – 37-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Сергей Башлыков – 33-летний житель Харькова.

Что известно о теракте в Харькове? Террористический акт был совершен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли всего 100 метров, как сработало взрывное устройство.



В результате теракта погибли четверо людей, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дилык, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.