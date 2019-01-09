Прокуроры США должны изменить запрос об экстрадиции Фирташа после появления новых фактов

Ключевой довод, который американские прокуроры подали в австрийский суд как подтверждение обвинений в адрес Фирташа оказался презентацией авторства консалтинговой компании.

Лэнни Дэвис, американский пресс-секретарь Дмитрия Фирташа и группы DF, призывает прокуроров США исправить материалы, направленные в австрийские суды. Об этом говорится на портале "Бизнес".

8 января 2019 г., в Вашингтоне состоялась пресс-конференция Лэнни Дэвиса, представителя Дмитрия Фирташа и группы DF в США. Господин Дэвис известен как бывший советник президента США Билла Клинтона в США. На пресс-конференции Лэнни Дэвис публично призвал уполномоченных американских прокуроров "исправить материалы" в деле Фирташа, которые касаются их аргументов в австрийские суды относительно экстрадиции украинского олигарха в связи с новыми фактами.

В 2014 году американские прокуроры предоставили слайд в PowerPoint презентации, где содержалась информация о необходимости уплаты взяток индийским чиновникам для получения разрешения на добычу сырья для титана. Прокуроры утверждали, что документ является "четким доказательством" того, что Фирташ причастен к делу и должен быть передан правоохранителям США. Никаких других подтверждений США не продемонстрировали. Но свежее расследование New York Times установило, что автором документа, представленного в качестве доказательства, была консалтинговая компания McKinsey&Company, а не Фирташ или его коллеги.

История дела против Фирташа в США началась в 2006 году, когда известный авиастроитель Boeing искал источники поставок титана для производственных нужд. В качестве возможного партнера рассматривался Фирташ, а Boeing обратилась в McKinsey&Company, чтобы компания оценила возможное сотрудничество.

McKinsey&Company подала отчет в виде презентации, где на одном из слайдов было указано о взятках индийским чиновникам. New York Times опубликовала сканированные копии части слайда. Но из них непонятно, была ли уплата взяток рекомендацией к действию или от кого она поступает. Компания McKinsey&Company отказывается обнародовать отчет, однако отмечает, что открыто сотрудничает с Департаментом юстиции США.

По словам Лэнни Дэвиса, компания McKinsey&Company признала авторство документа. "В заявлении, которое McKinsey опубликовала сразу после выхода статьи Times, с которой можно ознакомиться в интернете, McKinsey раскритиковала своего сотрудника, который создал этот слайд – не господина Фирташа – отмечая, что "нет оправдания" сотруднику компании McKinsey "для использования подобного языка".

В свою очередь, представители Фирташа опровергают контакты с компанией McKinsey&Company или ее представителями. New York Times цитирует Дэна Уэбба, адвоката Дмитрия Фирташа и бывшего прокурора США в Чикаго: "Господин Фирташ не имел ничего общего с созданием или презентацией слайда в PowerPoint, где предлагались взятки и который использовался прокурорами США для обоснования экстрадиции Фирташа".

Лэнни Дэвис также отметил, что обвинение против Фирташа, обнародованное в 2013 году, не содержало ни слова или предположения о том, что кому-либо в Индии или в другом месте выплачивались взятки именно от Дмитрия Фирташа. Поэтому, по мнению г-на Дэвиса, американские прокуроры должны исправить ошибку, связанную с ложным приписыванием авторства документа.

"Мы надеемся и верим, что чикагские прокуроры направят соответствующие запросы австрийскому Министерству юстиции, а также австрийским судам, для того, чтобы в записи в реестре были внесены изменения, и чтобы отозвать абсолютно ложное заявление, сделанное в их письме австрийской власти, что слайд, который на самом деле был создан и презентован компанией McKinsey, и о котором господин Фирташ ничего не знал, не был "четким доказательством", – заявил Лэнни Дэвис.