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      Проломили голову и сломали челюсть: на активиста "Нацдружины" совершили нападение в Павлограде

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      В Павлограде жестоко избили активиста "Нацдружины" Юрия Малимонова: мужчина находится в реанимации
      В Павлограде жестоко избили активиста "Нацдружины" Юрия Малимонова: мужчина находится в реанимации / Соцсети

      Утром 29 октября в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на представителя "Нацдружины" Юрия Малимонова. Сейчас мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

      Как сообщает пресс-служба организации, причиной нападения стала активная антинаркотическая деятельность Малимонова в городе, а именно – борьба с наркорекламой.

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      На нашего собрата напали подло – со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть. Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонить по телефону (063) 104 45 75, или написать в личные сообщения днепровской ячейки "Национального корпуса". Это очень важно! Свидетели происшествия, отзовитесь!
      – отмечают в "Нацдружине".

      По словам депутата местного совета Сергея Тищенко, инцидент произошел в поселке СШБ, недалеко от дома под номером 20 на улице Подгорной.

      Информация уточняется. Наркорекламу именно в это время он не закрашивал, шел из дома в больницу. Нападающий подбежал, залил в глаза баллончиком и начал бить кастетом исключительно по голове. Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал. Одет был весь в черное. Сейчас мы держим это дело на контроле. Полиция проводит ряд следственных мероприятий по установлению и задержанию лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Юру перевели в реанимацию,
      – отметил политик.

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      Другой местный активист Денис Середа, со своей стороны, утверждает, что нападение было заказным, поскольку злоумышленники ничего не забрали, передает павлоград.dp.ua.

      Павлоград, Нацдружина, напад, активіст, наркоторгівля, наркотики, Дніпропетровщина

      "Нацдружинник" Юрий Малимонов в результате нападения попал в реанцимацию: состояние – критическое

      "Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать собратья", – заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий", пишет "ЛИГАБизнесИнформ".

      Добавим, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений павлоградская полиция открыла уголовное производство.

      Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранения получил его отец: мужчина потерял много крови. Впоследствии сам Мазур рассказал, что за несколько дней до взрыва к нему приходили с "исполнительной службы", чтобы "проверить домашний арест". Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство.

      Что такое "Национальные дружины"?
      Организация возникла в конце 2017 года. Считается, что идея создания организации принадлежит Игорю Михайленко с позывным Черкасс, второму командиру полка "Азов". Спикеры организации говорят, что на создание "Национальных дружин" их побудило желание навести "украинский порядок". Игорь Вдовин, пресс-секретарь "Нацдружин", объясняет, что это такое: "Препятствие для геноцида нации посредством борьбы со злачными местами". А еще – "препятствие обогащения олигархов за счет граждан". Известный журналист Юрий Бутусов, со своей стороны, считает, что одним из источников финансирования "Нацкорпуса" и "Нацдружин" является деятельность охранной компании, созданной ветеранами полка "Азов". По его словам, среди ее крупнейших клиентов фигурируют предприятия компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

      Теги: Новости Украины Наркотики Национальная дружина Полиция Павлоград Криминальные новости Новости Днепра Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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