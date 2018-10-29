Проломили голову и сломали челюсть: на активиста "Нацдружины" совершили нападение в Павлограде

Утром 29 октября в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на представителя "Нацдружины" Юрия Малимонова. Сейчас мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщает пресс-служба организации, причиной нападения стала активная антинаркотическая деятельность Малимонова в городе, а именно – борьба с наркорекламой.

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На нашего собрата напали подло – со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть. Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонить по телефону (063) 104 45 75, или написать в личные сообщения днепровской ячейки "Национального корпуса". Это очень важно! Свидетели происшествия, отзовитесь!

– отмечают в "Нацдружине".

По словам депутата местного совета Сергея Тищенко, инцидент произошел в поселке СШБ, недалеко от дома под номером 20 на улице Подгорной.

Информация уточняется. Наркорекламу именно в это время он не закрашивал, шел из дома в больницу. Нападающий подбежал, залил в глаза баллончиком и начал бить кастетом исключительно по голове. Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал. Одет был весь в черное. Сейчас мы держим это дело на контроле. Полиция проводит ряд следственных мероприятий по установлению и задержанию лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Юру перевели в реанимацию,

– отметил политик.

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Другой местный активист Денис Середа, со своей стороны, утверждает, что нападение было заказным, поскольку злоумышленники ничего не забрали, передает павлоград.dp.ua.

"Нацдружинник" Юрий Малимонов в результате нападения попал в реанцимацию: состояние – критическое

"Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать собратья", – заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий", пишет "ЛИГАБизнесИнформ".

Добавим, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений павлоградская полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранения получил его отец: мужчина потерял много крови. Впоследствии сам Мазур рассказал, что за несколько дней до взрыва к нему приходили с "исполнительной службы", чтобы "проверить домашний арест". Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство.

Что такое "Национальные дружины"?

Организация возникла в конце 2017 года. Считается, что идея создания организации принадлежит Игорю Михайленко с позывным Черкасс, второму командиру полка "Азов". Спикеры организации говорят, что на создание "Национальных дружин" их побудило желание навести "украинский порядок". Игорь Вдовин, пресс-секретарь "Нацдружин", объясняет, что это такое: "Препятствие для геноцида нации посредством борьбы со злачными местами". А еще – "препятствие обогащения олигархов за счет граждан". Известный журналист Юрий Бутусов, со своей стороны, считает, что одним из источников финансирования "Нацкорпуса" и "Нацдружин" является деятельность охранной компании, созданной ветеранами полка "Азов". По его словам, среди ее крупнейших клиентов фигурируют предприятия компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова.