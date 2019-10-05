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      Повернись живим

      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових

      853
      Сліди ворожої кулі...
      Сліди ворожої кулі... / Повернись живим

      Терористи завжди намагаються збити дрони, які наші воїни підіймають над їхніми позиціями.

      Ця червона лінія – слід від трасуючої кулі, яку ворог випустив у бік коптера українських військових на передовій. Противник промахнувся: безпілотник уцілів, але все ж отримав "поранення".

      Агресор знає: кожний політ українського безпілотника – це гігабайти цінної розвідінформації про ворога, яка допомагає нашій армії працювати на випередження та вберегти життя сотень бійців.

      За роки війни фонд "Повернись живим" передав на фронт понад 100 коптерів. Але потреба в них є постійно, адже це – "очі" українських військових на передовій. Вартість одного коптера DJI Mavic 2 Zoom – близько 33 тисяч гривень. Допомогти забезпечити ними українську армію ви можете тут.

      Читайте також: Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации
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