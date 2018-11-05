Променял работу на семью: Андрей Бедняков рассказал, как стал "домохозяйкой"

Популярный телеведущий Андрей Бедняков откровенно рассказал о своем отношении к карьере жены Насти Короткой, с которой они воспитывают 3-летнюю дочь Ксению.

Андрей Бедняков и Настя КороткаПро это Бедняков рассказал в интервью в программе "Светская жизнь".

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Телеведущий признался, что в какой-то момент пожертвовал своей работой для того, чтобы заботиться о ребенке и дать возможность жене реализовать себя больше в профессии.

Я поощрял Настю пойти на кастинг в "Женский квартал", но когда она начала сниматься в кино, было очень сложно. Я не мог понять, что теперь я домохозяйка, я отказался от работы, я был исключительно с ребенком,

– признался Андрей.



Андрей Бедняков и Настя Короткая / Instagram

Бедняков добавил, что ему было очень сложно, но он радовался за жену и ее достижениям.

"Она сейчас там, где хочет быть", – подчеркнул мужчина.

Интервью с Андреем Бедняковим: смотрите видео