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      "Проминвестбанк" планирует прекратить работу

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      "Проминвестбанк" закрывается / delo.ua

      "Проминвестбанк", владельцем которого является российский VAB, может закрыться в Украине. Так, 6 февраля на собрании акционеров банка рассмотрят вопрос о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица.

      Согласно повестке дня собрания, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, акционеры "Проминвестбанка" планируют также утвердить план прекращения банковской деятельности.

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      Что известно о "Проминвестбанке"

      Банк был основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 миллиарда гривен) банк занимал 12-е место среди 76 действующих банков.

      VAB стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году и обладает 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие банка VAB оценивает в 2,7 миллиарда долларов.

      В последние месяцы "Проминвестбанк" планомерно сворачивал свою банковскую деятельность. В частности, в 2019 году банк сократил сеть отделений с 56 до 1, закрыл текущие счета ФЛП, прекратил сотрудничество с Mastercard.

      По данным отчета о стресс-тестировании НБУ на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,605 миллиарда гривен. А по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 миллиарда гривен.

      По состоянию на 1 сентября 2019 года потребность в дополнительном капитале в результате принятых банком мер снизилась до 2,725 и 3,961 миллиарда гривен соответственно.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Банки
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