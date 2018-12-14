Промоутер чемпиона мира сделал заявление по возвращению Кличко

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн в очередной раз заговорил о возвращении Владимира Кличко.

Хирн, комментируя следующих соперников Джошуа, заявил, что ими могут быть украинцы Александр Усик и даже Владимир Кличко, передает Talksport.

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"Поединок с Деонтеем Уайлдером – это то, чего мы хотим больше всего. Однако это может быть и Тайсон Фьюри, и победитель боя Уайт – Чисора. Это может быть и Александр Усик, и Джаррелл Миллер. Все в игре", – сказал Хирн.

"Кличко? Он хочет вернуться. Я думаю, он писал Энтони следующее: "Я хочу вернуться. Чувствую, что сейчас могу побить всех в дивизионе", – резюмировал Хирн.

Напомним, что ранее Хирн заявлял, что команда чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не рассматривает украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелой категории (до 90,7 кг) Александра Усика как возможного соперника на 13 апреля следующего года.