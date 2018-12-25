Промоутер обсудил с Усиком и Уордом потенциальный бой между боксерами

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что возможный поединок между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и Андре Уордом стал бы украшением бокса.

"Это был бы чистый и лучший бокс. Искусство в его лучшем виде. Лучший боец ​​в мире, который покинул ринг непобежденным, против нынешнего первого номера рейтинга Р4Р", – заявил Хирн, пишет Xsport.

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"Пока много разговоров, но это будет поединок с шансами 50 на 50. Я говорил об этом с Усиком и передал наш разговор Уорду. Но для того, чтобы Андре принял решение вернуться в ринг, должно произойти что-то особенное", – отметил Хирн.

Напомним, что команда чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Джошуа не рассматривает украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика как возможного соперника на 13 апреля следующего года.