Промоутер украинского боксера пророчит своему подопечному великое будущее

Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведут бой за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Титул по версии IBF стал вакантен после того, как Геннадий Головкин отказался от его защиты против обязательного претендента Сергея Деревянченко.

Глава промоутерской компании Деревянченко, Лу Дибелла, пророчит ему великое будущее.

Читайте также: Украинец Деревянченко получит рекордный гонорар за титульный бой против Джейкобса

У Джейкобса есть одно определенное преимущество – у него больше опыта на профессиональном уровне. Что касается Сергея, то он более голоден к успехам, к победам. Хотя, в целом, для меня это бой 50 на 50. На мой взгляд, Деревянченко не заработал за карьеру тех сумм, которые он заслужил. И для того, чтобы их заработать, нужно побить Джейкобса,

– сказал Дибелла.

Стоит отметить, что Деревянченко и Джейкобс имеют не только общих промоутеров Эла Хеймон и Кита Конноли, но и одного тренера – Андре Розье.

Напомним, что бой Деревенченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный пояс IBF в среднем весе.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24