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Промоутер Усика объяснил, почему бой с Тони Белью не может состояться в Украине

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Александр Красюк с Александром Усиком
Александр Красюк с Александром Усиком

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал место проведения следующего боя своего подопечного.

Бой против британца Тони Белью состоится в Великобритании. Причина этого – отсутствие арен крытого типа в Украине.

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"Бой с Белью, скорее всего, пройдет именно в Британии. Осенью Саша может провести бой в Лондоне или в Ливерпуле. Вряд ли бой пройдет в Украине, ведь у нас нет крытых арен такого типа. Возможно, в будущем проведем бой на НСК "Олимпийский", – сказал Красюк в комментарии Xsport.ua.

Ранее сообщалось, что поединок против британца пройдет в тяжелом весе.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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Теги: Александр Усик Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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