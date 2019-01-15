Промоутер Усика сомневается в проведении боя с россиянином

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing и со-промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал, что ничего не слышал о возможном проведении боев украинца с россиянином Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) или кубинцем Луисом Ортисом (30 - 1, 26 КО) в хевивейте.

Об этом Эдди Хирн заявил в эфире телеканала IFL TV.

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Я не уверен в этом и не знаю откуда взялись слухи о бое с Поветкиным или Ортисом. Не поймите меня неправильно, это адские бои, чтобы запрыгнуть в супертяжелый дивизион. Если он хочет этого, я только за. Я увижу его в среду в Нью-Йорке, чтобы запланировать следующую дату, которая, очевидно, будет в апреле,

– сказал Эдди.

Напомним, что на этой неделе также должна пройти встреча Хирна с промоутером украинского боксера Александром Красюком. В рамках переговоров Красюк и Хирн должны обсудить следующий поединок Усика.

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