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Промоутер возможного соперника Ломаченко резко высказался относительно украинского боксера

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Василий Ломаченко и Рэй Бертран
Василий Ломаченко и Рэй Бертран

После победы Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом и получением звания чемпиона мира по версии WBA в легком весе, возможность выйти в ринг против украинца стала интересна многим боксерам.

Один из них – мексиканец Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО), который является обладателем пояса WBO в легком весе.

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При этом промоутер Раймундо Бельтрана Стив Федер не слишком хорошо высказывается относительно Василия Ломаченко,

"Бельтран – большой и сильный легковес. Его удары сильнее, чем у Линареса. С Ломаченко у Бельтрана получится уличный бой – именно этого Василий и ждет. И именно поэтому мы не хотим этого боя. Ломаченко может бить Бельтран весь вечер. А Рэю достаточно одного удара слева, чтобы нанести вред. Левый Бельтрана мощнее правой прямой Линареса, которым он отправил Ломаченко в нокдаун", – заявил Стив Федер в комментарии The Ring.

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Однако впоследствии в комментарии Boxing Scene промоутер был не столь наглым в своих словах.

Мы счастливы предоставленным шансом и с удовольствием рассмотрим все предложения. Раймундо никогда не избегал больших вызовов. Бельтран сейчас отдыхает, а вскоре у него начнется полноценный тренировочный лагерь. Нам предстоит сначала услышать предложение от Боба Арума (промоутер Ломаченко – 24). Также необходимо услышать пожелания Бельтрана. Посмотрим, что из этого получится. Но одно знаю точно: Раймундо не боится парня, о котором говорят, что он – боец ​​№1 в мире. Бельтран готов драться с любым бойцом,
– заявил Стив Федер.

Напомним, Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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