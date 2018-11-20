Промоутерская компания Ломаченко хочет подписать контракт с еще одним украинцем

Действующий чемпион Европы и мира среди любителей Александр Хижняк имеет предложение о переходе в профессионалы.

Лучший боксер мира среди любителей в 2017 году по версии AIBA получал предложения от разных промоутерских компаний, среди которых и Top Rank, которая ведет дела Василия Ломаченко (11-0, 9 КО) и Александра Гвоздика (15-0, 12 КО), сообщает Luckypunch.net.

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Напомним, что Александр Хижняк во время вручения ему награды как лучшему боксеру мира, выступил с речью на украинском языке. При этом церемония проходила в российском Сочи.

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