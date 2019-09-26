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      Промышленность Украины станет абсолютно неконкурентой, – экономисты о законопроекте №1210

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      Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна
      Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна / korupciya.com

      Изменения в Налоговый кодекс Украины, которые запланированы в законопроекте №1210, могут иметь фатальные последствия для Украины.

      Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", который уже внесен на рассмотрение Верховной Рады, вызвал огромный резонанс. Эксперты бьют тревогу, ведь, если документ будет принят в его нынешнем варианте, это больно ударит по украинской экономике.

      Важно: Альтернативный закон 1210-1 – это только манипуляция власти, Фесенко

      В частности, специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что положение законопроекта о повышении ренты на добычу железной руды – бессмысленное и не обоснованное.

      "Оно появилось после интервью Игоря Коломойского, полностью повторяет его позицию и вообще несопоставима с той системой, которая работает в мире. Ведь рента касается того, что добывается, а не того, что получается в процессе производства. То есть привязывая к ренте конечный продукт, мы дестимулируем компании строить производства, создавать добавленную стоимость, потому что это им не выгодно из-за налогообложения. В итоге, это может привести к тому, что украинские компании станут неконкурентными на мировом рынке", – говорит специалист.

      Экономический эксперт Всеволод Степанюк соглашается с Фурсой и добавляет, что увеличение ренты на добычу руды повлечет немалые потери для государства.

      "Это приведет к удорожанию металла и строительства в Украине – то есть в соответствии подорожает жилье и так далее. Что касается международных рынков, то ситуация следующая: сейчас падают цены и на руду, и на окатыши, и на металл. Если мы еще и ренту повысим (она станет, пожалуй, самой высокой в ​​мире), то промышленность Украины окажется совершенно неконкурентоспособной".

      Подробнее о скандальном документе читайте в статье "Законопроект №1210 – прямая угроза экономике Украины"

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Налоговый кодекс
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