Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Единственный шанс спасти себя и детей — уехать".

1. Значительная часть обращений на горячую линию "КрымСОС" касается разъяснения порядка пересечения админграницы между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Правозащитники подготовили обновленную информацию, с которой можно ознакомиться здесь.

2. В среду, 2 октября, на КПВВ "Чонгар" Госпогранслужба Украины задержала активного пособника российских оккупантов, участника бандитского формирования "самооборона Севастополя" Сергея Науменко. Че, и этот за человеческим паспортом рванул? Аль санкционки пожрать?

Крым. На КПВВ “Чонгар” Госпогранслужба Украины задержала активного пособника российских оккупантов, участника бандитско-террористического формирования “самооборона Севастополя” Сергея Науменко. Че, и этот за паспортом рванул? Аль санкционки пожрать? https://t.co/9JaVJr53q1 pic.twitter.com/5kZF88DXsJ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

3. Вечером 2 октября в Херсоне участника "самообороны Крыма" Степана Резуника выпустили под залог в 240 тысяч 840 гривен. Вся семья Резуников не словом, а делом поддержала оккупантов, а Резуник получил от россии грамоту "За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны". Задержан предатель был на материке, когда отправился туда делать украинский биометрический паспорт, с которым собирался выехать на заработки в ЕС. Украинский суд – самый гуманный в отношении террористов и пособников оккупантов суд в мире.

В Херсоне суд выпустил Степана Резуника под залог в 240 тыс 840 грн. Вся семья Резуников не словом, а делом, поддержала оккупантов, а Резуник получил грамоту от орков "За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя..." https://t.co/ZzGvc7WMPi 1/2 pic.twitter.com/WSajBGNiaY — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

4. Оккупанты выпустили из СИЗО коммуняку-предателя Павла Степанченко (пиНжака) – "в связи с отбытием наказания". Любителя россии россия продержала за решеткой с 4 октября 2016 года. Пропагандон из Алушты Алексей Назимов продолжает сидеть.

Напомню, оккупанты начали преследовать Степанченко после митинга в Алуште, который состоялся 4 июня 2016 года. Тогда на митинге полицаи режима избили и силой затащили Степанченко в автозак, порвав ему "пиНжак". Собравшиеся пожаловаться на жизнь в оккупации ватники орали вслед оккупантам "бандеровцы" и "фашисты". Весной 2014 года Степанченко радовался, что "вышвырнул из Крыма бандеровцев и фашистов". Также он получал похвалы от оккупантов "за охрану порядка" во время проведения оккупендума (фото и видео).

5. Российские оккупанты в Крыму продолжают уничтожать Ханский дворец "реставрацией" и вывозом музейных предметов, рассказала координатор проектов общественной организации "Крымский институт стратегических исследований", экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.

6. Беспилотники наших волонтеров, обойдя защиту оккупантов, сбросили на Армянск листовки с напоминанием о том, что Крым принадлежит Украине, а также о той катастрофе, которую устроили оккупанты на полуострове.

Крым. Беспилотники наших волонтеров, обойдя защиту оккупантов, сбросили на Армянск листовки с напоминанием о том, что Крым принадлежит Украине, а также о той катастрофе, которую устроили оккупанты на полуострове. ВИДЕО > https://t.co/GaLxtIrd0a pic.twitter.com/Q9hVSDp6o1 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

7. Новости военной базы. Оккупанты с пропагандонами в Севастополе устроили показушных рейд по незаконным свалкам. Оказалось, что свалки устраивают ихтамнеты, которые и задержали пропагандонов и "депутата", которых некоторое время удерживали на территории воинской части. Пропагандоны разразились статьей с обвинениями в адрес Министерства нападения мордора, но очень быстро (вероятно, после получения угроз) статью удалили.

Крым. Новости военной базы. Оккупанты в Севастополе устроили показушных рейд по незаконным свалкам. Оказалось, что свалки устраивают ихтамнеты, которые задержали пропагандонов и "депутата". Пропагандоны написали статью, но позже, испугавшись, удалили её https://t.co/RaJvC3YVBk pic.twitter.com/yV4o1Arlda — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3. října 2019

8. В Евпатории – бывшем детском курорте – оккупанты провели урок мужества по теме "Я родине служить готов". После просмотра сюжета о Чеченских войнах слово было предоставлено участнику боевых действий в Чечне.

Евпатрия-детский курорт

урок мужества по теме "Я Родине служить готов"

После просмотра сюжета о Чеченских войнах слово было предоставлено участнику боевых действий в Чечне@Crimea_Prok,это для васhttps://t.co/pWQcdxRdCD pic.twitter.com/SRqEmWL5Y1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 3. října 2019

9. В окупованому Сімферополі рашисти разом з кінокомпанією "Союз Маринс Групп" провели для путлєр’югенду промивку мізків, яку назвали "уроком мужності". Покликали "героїв" Афганістану і Чечні як "чудовий приклад героїзму". Помри за рейх, синку. Путлєр тебе любить.

В окупованому Сімферополі рашісти разом з кінокомпанією "Союз Маринс Групп" провели для путлєр'югенду промивку мізків, яку назвали уроком мужності. Покликали "героїв" Афганістану і Чечні як чудовий приклад героїзму. Помри за рейх, синку. Путлєр тебе любить. pic.twitter.com/EbudcA2Yfm — Крымская Жужелица (@crimea2042) 3. října 2019

10. Оккупанты притащили очередного понаеха, который возглавил дерибан и отжим севастопольской земли: рашист из Москвы Артем Фадеев назначен "главой кадастровой службы" в Севастополе.

11. В Севастополе на 13-м Судоремонтном заводе Черноморского флота оккупантов загорелся ракетный катер "Шуя". Оккупанты сообщили, что пострадавших нет.

Крым. В Севастополе на 13-м Судоремонтном заводе Черноморского флота оккупантов загорелся ракетный катер "Шуя". Оккупанты сообщили, что пострадавших нет https://t.co/YWfORGnGeA pic.twitter.com/TAVGrMh9pE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3. října 2019

12. Трындец крымской медицине: "Прошу руководство ЦГБ г. Алушты навести порядок в работе взрослой поликлиники. Ситуация такая: сегодня (прим – 02.10.2019) хотел записаться на прием к терапевту с высокой температурой (39.5), и длится она с 28 числа (думал, смогу перебороть). Ответ в регистратуре меня поразил. Ближайшая запись на 8 число, то есть через 6 дней. Это получается, что если человеку нужна медицинская помощь, то нужно ждать даже при критических показателях состояния человека? Так и до того света недалеко".

Алушта

Трындец медицине

терапевт на 8 октября!

аминь! pic.twitter.com/LJwLcnX1m6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. října 2019

13. Красивейший ЖД вокзал Симферополя оккупанты изуродовали заборами. По периметру весь вокзал обнесли колючей проволокой. Район улиц Шаталова, Москалева, Гагарина, Горбатый мост, Евпаторийский тупик – все в колючей проволоке. Жители города обсуждают новый "антитеррористический" дизайн нашего ЖД вокзала: "Антитеррор, мать его", "Да, тошно смотреть. Как тюрьма, теперь вокзал", "Мерзко стало", "Россия – это большая тюрьма. Я не звал сюда россию", "Для террориста задвижка – это большая преграда)))", "Решетка на вокзале – вообще преграда, не победить", "Никогда там не было заборов. Теперь похоже на загоны для КРС (прим – крупного рогатого скота)", "Да, так и есть. Весь Крым теперь – просто загон для овцебыдла", "Маразм", "Хорошо, что кирпичами не заложили. Стадо должно привыкнуть к вольеру". 98% комментариев – такие. Столичка моя – не гавань, не была и не будет.

Симферополь

На вокзале оставили одну арку для прохода

Видела на днях-могло быть хуже.Эта хрень отодвигается. pic.twitter.com/7R5wZrJ5Fw — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. října 2019

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Севастополя: "Сегодня одна из знакомых, входящая в круг "элиты" (до оккупации муж и она занимали ОЧЕНЬ крутые должности, при этом они остались нашими и к оккупанту служить не пошли), изрекла: "Точка невозврата Крыма пройдена. В обозримом будущем единственный шанс спасти себя и детей – уехать". Стало грустно". Хоть я и не разделяю настолько пессимистические взгляды, но, к сожалению, людей с таким мнением в оккупации становится все больше…

Читайте предыдущий дайджест: Журналистов "поливали бараньей кровью", а онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша