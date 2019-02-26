Пропагандист Киселев похвастался, как российская ракета может уничтожить Пентагон

На пропагандистском телеканале "Россия 1" показали, как якобы за 5 минут ядерная ракета "Циркон" может долететь до штаб-квартиры Министерства обороны США, резиденции американского президента и центра ядерных сил.

Киселев в эфире рассчитал, как ракеты Циркон за несколько минут преодолеют около тысячи километров из нейтральных вод, и ударят по главным военным центрам США.

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По его словам, ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.

"Меньше 5 минут. Задача для школьника третьего класса. Вот оно подлетное время – 5 минут. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенным", – заявил пропагандист.



Фото с эфира пропагандистского канала "Россия 1"

Да, глава Кремля заявлял, что среди целей на Восточном побережье Соединенных Штатов – здание Пентагона в Вашингтоне, в которой расположены высшие органы управления Вооруженными силами и Комитет начальников штабов. Кроме того, потенциальным объектом для "Циркону" считают Кепмп-Дэвид – правительственный пункт управления, а также Форт-Ричи в штате Мэриленд – пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов.

Фото с эфира пропагандистского канала "Россия 1"

РосЗМИ также вспоминают цели на западном побережье: Мак-Клеллан – управление стратегическими наступательными силами в штате Калифорния, а также Джим-Крик – пункт управления ядерными силами в штате Вашингтон.

В США госсекретарь Майкл Помпео отреагировал на высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию и назвал это громкими и пустыми словами.

А пресс-секретарь Владимира Путина опроверг его слова и заявил, что тот имел в виду, что если у российских границ будут размещены ракеты средней и малой дальности, которые будут нацелены на РФ, то придется вступить зеркально.

Россия уверяет, что ее ракеты уникальны. Однако некоторые эксперты вообще ставят под сомнение реальность российской угрозы в виде ядерного гиперзвукового оружия.

В частности, сразу же после выступления президента России, заместитель редактора "Ежедневного журнала" и специалист по военной тематике Александр Гольц написал, что технические характеристики "Циркона" были значительно искажены.

Что известно о новой российской крылатой ракете "Циркон"?Впервые она была запущена в 2012 году на полигоне в Актюбинску (Казахстан), хотя общественность в России услышала о ней гораздо позже – в 2016 году. Первый пуск ракеты осуществили с борта стратегического ракетоносца "Ту-22М3", а дальнейшие пуски проводились с наземных пусковых установок.



По данным российских СМИ, во время испытаний она достигла гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука в 5-6 раз. Также журналисты из России пишут, что "Циркон" превращает современные системы ПВО в кучу ненужного хлама".



"Цикрон" презентовал президент России Владимир Путин. По его словам, это новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более чем тысячу километров.



Гиперзвуковая ракета "Циркон": инфографика от РосЗМИ

Ядерные споры между Москвой и Вашингтоном обострились из-за выхода последнего из ракетного договора. Так, США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

От ядерных споров между США и Россией неожиданные козыри получила Украина. Если договоренности о ликвидации ракет малой и средней дальности прекратят свое существование, то Киев вправе создавать ранее запрещенные ракеты с дальностью от 500 километров. Об этом заявил экс-посол США в Украине и эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

В чем заключался Договор о ликвидации ракет?Этот договор 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита подписали лидеры государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение предусматривало, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.