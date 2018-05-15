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Пропагандист Киселев пригрозил Украине ОБСЕ из-за задержания российского журналиста

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Дмитрий Киселев прокомментировал обыски в офисе
Дмитрий Киселев прокомментировал обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве / Vladtime.ru

Гендиректор "Международного информационного агентства "Россия сегодня", известный российский пропагандист Дмитрий Киселев требует от украинской власти немедленно освободить задержанного журналиста издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и "прекратить преследование СМИ".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Украинская власть должна немедленно освободить задержанного журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим презирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду
– убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого, – заявил Киселев.

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"Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы способствовать прекращению гонений в отношении журналистов в Украине", – подчеркнул российский пропагандист.

К слову, СБУ не впустила в Украину российского комика Даниила Поперечного, который 18 мая планировал выступить с концертом в Киеве. Кроме того, комику запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СБУ Российская пропаганда Новости России ОБСЕ журналисты Медиа СМИ
Источник: 24 Канал
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