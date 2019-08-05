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      Пропагандисты "Россия 1" опозорились из-за митингов в Москве и мэра города

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      Канал "Россия 1" выпустил в эфир старый комментарий Собянина
      Канал "Россия 1" выпустил в эфир старый комментарий Собянина / Коллаж 24 канал

      Пропагандистский телеканал "Россия 1" выпустил в эфир старый комментарий мэра Москвы Сергея Собянина о разгоне протеста оппозиции 3 августа в российской столице. Заметим, что разгон был жестоким, с избиениями активистов и задержали более 800 протестующих.

      Многие другие российские СМИ взялись активно подавать комментарий мэра Москвы как ответ на разгон протестующих 3 августа. На самом деле комментарий Собянина был записан еще 30 июля.

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      "Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что участники несанкционированных акций в центре Москвы заставили сотрудников правоохранительных органов применить силу", – заявили на канале "Россия 1".

      Россия 1 Собянін Москва протести російська пропаганда

      В то же время российское информагентство ТАСС подало интервью Собянина недельной давности как новое. Впоследствии пропагандисты заметили ошибку, но о ситуации уже взялись активно писать в соцсетях, поэтому скрыть инцидент не удалось.

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      Російська пропаганда Россия 1 Собянін Москва протести

      Почему россияне вышли на протест в Москве?​Все из-за недопуска оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. 3 августа состоялся уже третий протест, который жестоко с применением силы разогнали силовики. Было задержано более 800 протестующих. На предыдущем протесте, 27 июля, задержали 1127 человек.

      blog_ava
      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
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      Теги: Протесты Новости России Российская пропаганда Москва СМИ Курьезные новости Медиа
      Источник: 24 канал
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