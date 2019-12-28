13:41
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Пропал без вести и оказался в плену: семья украинского военного ждет его возвращения

      37 Читати новину українською

      На Черниговщине семья Воскобойников ждет пленника боевиков. Он попал в плен в мае 2018. Как именно – родственники не знают до сих пор. О том, что он в плену, сестра узнала случайно из сюжета на сепаратистском Ютуб-канале.

      Татьяна Ивановна проснулась 24 мая 2018 года от звонка командира 30 отдельной механизированной бригады. На том конце трубки сообщили, что ее 19-летний сын Владимир пропал без вести. Далее 4 суток от него никакой вести. И только 28 мая семья узнала из видео террористов, что он в плену.

      Читайте также: Боевики подтвердили дату обмена пленными и назвали свою формулу

      На видео парень был в наручниках, а голос за кадром информировал, что военнослужащего задержали возле оккупированного Докучаевска с автоматом и ручной гранатой. В пропагандистском видео из Владимира выбили признание, что война на Востоке Украины гражданская, российских боевиков там нет.

      Володимир Воскобойник
      Скриншот из видео, на котором увидели Владимира

      Наталья, старшая сестра Владимира, призналась, что увиденное ее поразило.

      Сказать, что у меня был шок, это ничего не сказать. Я просто знаю его. Знаю, как он себя ведет. Психолог смотрел это видео, мы все смотрели. Он сказал, что ему спать не давали все эти дни или как-то психологически пытали,
      – говорит старшая сестра пленного Наталья Воскобойник.

      Владимир родился на Черниговщине. В 19 лет решил пойти на фронт. Тогда ни мамины слезы, ни уговоры четырех сестер не изменили его намерение.

      Матір Володимира Воскобойника
      Мать Владимира Воскобойника

      До плена он был на передовой уже восемь месяцев. Что произошло той ночью с 23 на 24 мая – до сих пор загадка. За больше чем полтора года плена Владимир только один раз говорил с матерью по телефону. Это было после 3 недель неволи.

      Сестра Володимира Воскобойника
      Сестра пленного

      Украинского военного приговорили в так называемой "ДНР" к аж 30 годам тюрьмы. Сейчас же семья Воскобойников ждет обмена, который должен состояться завтра. И ежесекундно молится, чтобы их Вовка в этот день вернулся домой.

      Что известно об обмене пленными

      обмін полоненими
      Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала

      Салаты на Новый год 2020: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома
      сегодня
      21593
      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 358
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 504
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      52
      сегодня , 08:10 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Ярослав Голобородько 483
      сегодня , 07:25 Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР
      Вероніка Климська 1095
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук