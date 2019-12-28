Пропал без вести и оказался в плену: семья украинского военного ждет его возвращения

На Черниговщине семья Воскобойников ждет пленника боевиков. Он попал в плен в мае 2018. Как именно – родственники не знают до сих пор. О том, что он в плену, сестра узнала случайно из сюжета на сепаратистском Ютуб-канале.

Татьяна Ивановна проснулась 24 мая 2018 года от звонка командира 30 отдельной механизированной бригады. На том конце трубки сообщили, что ее 19-летний сын Владимир пропал без вести. Далее 4 суток от него никакой вести. И только 28 мая семья узнала из видео террористов, что он в плену.

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На видео парень был в наручниках, а голос за кадром информировал, что военнослужащего задержали возле оккупированного Докучаевска с автоматом и ручной гранатой. В пропагандистском видео из Владимира выбили признание, что война на Востоке Украины гражданская, российских боевиков там нет.



Скриншот из видео, на котором увидели Владимира

Наталья, старшая сестра Владимира, призналась, что увиденное ее поразило.

Сказать, что у меня был шок, это ничего не сказать. Я просто знаю его. Знаю, как он себя ведет. Психолог смотрел это видео, мы все смотрели. Он сказал, что ему спать не давали все эти дни или как-то психологически пытали,

– говорит старшая сестра пленного Наталья Воскобойник.

Владимир родился на Черниговщине. В 19 лет решил пойти на фронт. Тогда ни мамины слезы, ни уговоры четырех сестер не изменили его намерение.



Мать Владимира Воскобойника

До плена он был на передовой уже восемь месяцев. Что произошло той ночью с 23 на 24 мая – до сих пор загадка. За больше чем полтора года плена Владимир только один раз говорил с матерью по телефону. Это было после 3 недель неволи.



Сестра пленного

Украинского военного приговорили в так называемой "ДНР" к аж 30 годам тюрьмы. Сейчас же семья Воскобойников ждет обмена, который должен состояться завтра. И ежесекундно молится, чтобы их Вовка в этот день вернулся домой.

Что известно об обмене пленными

О нем президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин договорились еще 9 декабря на нормандском саммите в Париже.

Сам обмен запланирован на воскресенье, 29 декабря.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационной власти 130 человек. F в Украину из ОРДЛО вернутся 80 пленных.



Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала