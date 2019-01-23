19:43
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии

      750 Читати новину українською
      Пропал Эмилиано Сала: новости, что случилось с футболистом
      Эмилиано Сала исчез

      Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал 21 января 2019. года. Он летел в Кардифф, где должен был присоединиться к своей новой команде. Самолет с футболистом пропал с радаров над Ла-Маншем.

      Исчезновение самолета над Ла-Маншем

      Информация о том, что над Ла-Маншем исчез малый самолет Piper Malibu, появилась еще в понедельник, 21 января. Самолет в 19:15 по французскому времени вылетел из Нанта и направлялся в Кардифф. В 20:23 по Гринвичу самолет пропал с радаров диспетчеров. В 20:30 было начато поисково-спасательную операцию.

      Читайте также: Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавшем самолете над Ла-Маншем

      О том, что на борту пропавшего самолета находился футболист Эмилиано Сала, стало известно утром следующего дня. Он был единственным пассажиром на этом самолете. Кроме него, там еще был только пилот.

      Эмилиано Сала летел в Кардифф. За день до вылета – 20 января, игрок подписал контракт с местным клубом. Он стал рекордным приобретением "Кардифф Сити". За него клуб из Уэльса заплатил почти 18 миллионов фунтов стерлингов. К месту назначения футболист так и не долетел.

      Карта маршрута самолета с Эмилиано Сала и возможное место его исчезновения

      Запрос на экстренную посадку

      Незадолго до исчезновения с радаров пилот просил экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше, когда находился на высоте 1500 метров. Однако на высоте 700 метров связь с самолетом была потеряна. Именно вблизи этого острова и была начата поисковая операция.

      Читайте также: Исчезновение самолета с футболистом Эмилиано Сала: пилот просил экстренную посадку над Ла-Маншем

      Читайте также: "Черные рейсы": авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды

      Поисковая операция

      Несмотря на то, что поисковую операцию начали почти сразу, однако найти обломки самолета или тел так и не удалось. В первую же ночь, 21 января, помешала непогода, которая была в проливе. Кроме того, над местом возможной авиакатастрофы был туман, который тоже усложнял поиски.

      Заявления "Кардиффа" и "Нанта"

      Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из французского клуба "Нант". Обе футбольные команды выразили надежду, что игрока найдут живым. И в "Кардиффе" отложили тренировки в этот день.

      "Все мы в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших поклонников и всю футбольную общественность за их поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться за положительные новости", – заявили в "Кардиффе".

      "Нант" же перенес свой матч Кубка Франции, который должен был состояться 23 января, на выходные.

      Цветы от фанатов

      Фанаты же обеих клубов начали приносить цветы к стадионам и центральным площадям своих городов.

      Читайте также: Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста – приносят цветы и жгут файеры: видео

      Обнаружение обломков

      В среду, 23 января, стало известно о том, что спасатели нашли обломки металла и подушку, вблизи которых плавали еще несколько мелких предметов. Никаких следов людей не обнаружено. Однако сказать точно, что это остатки самолета, на котором летел Эмилиано Сала, пока невозможно.

      Читайте также: Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: группа поиска самолета объявила о первых находках

      Последнее сообщение футболиста

      Уже позже стало известно, что Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел пропал с радаров над Ла-Маншем.

      Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессиленный. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой,
      – сказал Сала.

      Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...".

      Возможность выжить

      Шансы на то, что Эмилиано Сала и пилот выжили, остаются. Такой вариант рассматривает и полиция.

      • Они высадились в другом месте, но не вступили в контакт.
      • Они высадились на воде, были подобраны судном, которое было рядом, но не вступили в контакт.
      • Они высадились на воде и воспользовались спасательным плотом, который был на борту самолета.
      • Самолет распался при контакте с водой, оставив их в море.

      Новость будет обновляться

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол Катастрофа авиация Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 18
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 54
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4311
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сегодня , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 629
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сегодня , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 1157
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен
       1 сентября 2018 , 22:35
      Превью ЛЧ: Четвертый позор Моуринью или Левандовски без Роналду?
       8 апреля 2014 , 12:11
      Дзадза и Льяич в феерической перестрелке. "Рома" - "Сассуоло" - 2:2. ВИДЕО
       6 декабря 2014 , 21:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук