Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Сала: шансы на выживание крайне низкие

Спасатели официально прекратили операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Сала.

Полиции Гернси не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

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Несмотря на усиленный поиск в зоне, примерная площадь которой составляет 1,7 тыс. миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира. Проанализировав все имеющиеся данные, мы приняли непростое решение прекратить активную фазу операции по поиску Эмилиано Сала и пилота. Шансы на их выживание крайне низкие. Наши мысли вместе с близкими пилота и пассажира в такое сложное для них время,

– говорится в заявлении полиции.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 января 2019 г.

Поиски продолжались 3 суток, однако никаких следов Эмилиано Сала и пилота так и не найдено.

По предварительной информации, самолет, на борту которого находился футболист, мог разбиться из-за обледенения крыльев. Также 35-летний самолет имел проблемы еще при перелете в Нант из Уэльса.

Что случилось с Эмилиано Сала

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