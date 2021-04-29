В лесопосадке на Харьковщине 28 апреля нашли мужчину, который бесследно исчез более 10 дней назад. СМИ сообщают, что он там повесился. Правоохранители начали расследование.

Мужчине было 48 лет. Он перестал выходить на связь 16 апреля. Другой случай 20-летний парень вернулся из армии и застрелился из-за долгов Что о нем известно Умер житель города Изюм, что на Харьковщине.

В момент исчезновения он был в свитере темного цвета и темно-синих спортивных штанах.

Имел худощавое телосложение, рост 185 сантиметров и короткие темные волосы.

Мужчину разыскивали волонтеры и полиция.

Изображение с описанием пропавшего / Фото поисково-спасательного отряда "Милена" Что говорят следователи Как сообщает Newsroom со ссылкой на полицию Харьковщины, сейчас идет расследование этой трагедии по статье об убийстве с пометкой "Самоубийство". Причины этого поступка умершего – неизвестны. Обратите внимание! В Запорожье 22 апреля повесилась школьница. Она оставила предсмертную записку, в которой рассказала о травле со стороны учителей и сверстников.