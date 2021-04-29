Повесился в лесопосадке: пропавшего на Харьковщине мужчину нашли
В лесопосадке на Харьковщине 28 апреля нашли мужчину, который бесследно исчез более 10 дней назад. СМИ сообщают, что он там повесился. Правоохранители начали расследование.
Источник:поисково-спасательный отряд "Милена"
Мужчине было 48 лет. Он перестал выходить на связь 16 апреля.
Другой случай 20-летний парень вернулся из армии и застрелился из-за долгов
Что о нем известно
- Умер житель города Изюм, что на Харьковщине.
- В момент исчезновения он был в свитере темного цвета и темно-синих спортивных штанах.
- Имел худощавое телосложение, рост 185 сантиметров и короткие темные волосы.
- Мужчину разыскивали волонтеры и полиция.
Изображение с описанием пропавшего / Фото поисково-спасательного отряда "Милена"
Что говорят следователи
Как сообщает Newsroom со ссылкой на полицию Харьковщины, сейчас идет расследование этой трагедии по статье об убийстве с пометкой "Самоубийство". Причины этого поступка умершего – неизвестны.
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